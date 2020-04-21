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Регион 21.04.2020 15:03

Количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 в Иране приближается к 5,3 тыс

В Иране за последние сутки скончались 88 пациентов с COVID-19, таким образом, общее количество летальных исходов в стране достигло 5297, проинформировал во вторник журналистов представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

Общее число пациентов с COVID-19, скончавшихся с момента появления этого вируса в Иране, превысило 83,5 тыс.

Тем не менее, власти заявляют, что в стране отмечается постепенное снижение новых случаев заболевания коронавирусом. Это позволило с понедельника возобновить движение на междугородних автомагистралях, работу крупных торговых центров - открылись как торговые центры класса люкс, так и рынки, в частности главный базар столицы - тегеранский Большой базар. Однако открывшиеся магазины будут работать только до 18:00 (16:30 мск). В то же время, рестораны, спортзалы и другие общественные заведения остаются закрытыми.

Несмотря на начало священного для мусульман месяца Рамадан в стране пока остаются закрытыми мечети и другие религиозные объекты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]