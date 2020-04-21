Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8415 RUR   0.0225 GBR   2.1083 TRY   0.2448

Цена на нефть

20.04   $/bbl WTI -37.63 -55.90 Brent 25.57 -2.51

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.04.2020 17:32

Правительство Грузии предлагает продлить режим ЧП до 22 мая

Правительство Грузии обратилось к президенту с предложением продлить режим действующего чрезвычайного положения до 22 мая, сообщил во вторник на брифинге советник премьер-министра Ираклий Чиковани.

"После подписания президентом этого обращения оно вступит в силу и потребует утверждения парламентом. В отношении этого вопроса в политической команде есть полное согласие", - сказал Чиковани.

Он отметил, что согласно выводам медиков ближайшие две-три недели в Грузии будут пиком распространения коронавирусной инфекции.

Советник премьера заявил, что правительство заботится как о здоровье граждан, так и о выводе экономики из кризиса.

"Вместе с тем по решению правительства уже с 27 апреля начинается отмена ряда введенных ограничений, в частности, будут сняты ограничения на передвижение автомобильного транспорта", - сказал Чиковани.

По данным Минздрава, на данный момент в Грузии выявлены 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]