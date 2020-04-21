Правительство Грузии предлагает продлить режим ЧП до 22 мая

Правительство Грузии обратилось к президенту с предложением продлить режим действующего чрезвычайного положения до 22 мая, сообщил во вторник на брифинге советник премьер-министра Ираклий Чиковани.
"После подписания президентом этого обращения оно вступит в силу и потребует утверждения парламентом. В отношении этого вопроса в политической команде есть полное согласие", - сказал Чиковани.
Он отметил, что согласно выводам медиков ближайшие две-три недели в Грузии будут пиком распространения коронавирусной инфекции.
Советник премьера заявил, что правительство заботится как о здоровье граждан, так и о выводе экономики из кризиса.
"Вместе с тем по решению правительства уже с 27 апреля начинается отмена ряда введенных ограничений, в частности, будут сняты ограничения на передвижение автомобильного транспорта", - сказал Чиковани.
По данным Минздрава, на данный момент в Грузии выявлены 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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