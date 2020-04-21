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21.04.2020 17:39

Международный эксперт приглашает на вебинар "Переломный момент: как сохранить себя и бизнес в периоды кризиса"

30 апреля 2020 года авторитетный российский эксперт, профессор Михаил Колонтай проведет вебинар «Переломный момент: как сохранить себя и бизнес в периоды кризиса» специально для азербайджанских слушателей.

Автор подробно расскажет о наиболее эффективных технологиях и алгоритмах действий в условиях неопределенности, кризиса, жестких ограничений и стресса.

Программа вебинара включает:

1. Переломный момент: Матрица эффективной самомотивации. Как выживать в условиях стресса и жестких ограничений?

2. Новая реальность: Мир бизнеса до и после кризиса. Какие изменения ожидаются в деловом ландшафте?

3. Компания и кризис: 4 этапа преодоления сложных ситуаций. Как избежать потерь драгоценного времени и ресурсов?

4. Лидерство со скоростью мысли: Антикризисное управление в действии. Техники и технологии принятия стратегических решений.

Михаил Колонтай на протяжении многих лет работает с менеджерами ведущих российских и других компаний. Он консультировал и обучал представительства транснациональных компаний: Philip Morris, Mittal Steel, Coca-Cola, Johnson & Johnson и др. М.Колонтай преподает "Стратегический менеджмент" и "Стратегический маркетинг" на программах МВА и ЕМВА ВШЭ, Института МИРБИС и РАНХиГС при Президенте РФ, а также более 10 лет ведет курс "Колесо антикризисного управления".

Вебинар будет проходить на русском языке. Для подробной информации и онлайн регистрации:

https://master-class.az/crisismanagement , + 99455 9460270

Заинтересованные компании могут также стать партнёром программы и воспользоваться дополнительными выгодами выбранного пакета. Помимо регистрации своих сотрудников на вебинар «Переломный момент: как сохранить себя и бизнес в периоды кризиса», компании также могут заказать отдельную корпоративную программу Михаила Колонтая на различные темы по управлению специально для своего персонала и с учетом своих потребностей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]