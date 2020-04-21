30 апреля 2020 года авторитетный российский эксперт, профессор Михаил Колонтай проведет вебинар «Переломный момент: как сохранить себя и бизнес в периоды кризиса» специально для азербайджанских слушателей.

Автор подробно расскажет о наиболее эффективных технологиях и алгоритмах действий в условиях неопределенности, кризиса, жестких ограничений и стресса.

Программа вебинара включает:

1. Переломный момент: Матрица эффективной самомотивации. Как выживать в условиях стресса и жестких ограничений?

2. Новая реальность: Мир бизнеса до и после кризиса. Какие изменения ожидаются в деловом ландшафте?

3. Компания и кризис: 4 этапа преодоления сложных ситуаций. Как избежать потерь драгоценного времени и ресурсов?

4. Лидерство со скоростью мысли: Антикризисное управление в действии. Техники и технологии принятия стратегических решений.

Михаил Колонтай на протяжении многих лет работает с менеджерами ведущих российских и других компаний. Он консультировал и обучал представительства транснациональных компаний: Philip Morris, Mittal Steel, Coca-Cola, Johnson & Johnson и др. М.Колонтай преподает "Стратегический менеджмент" и "Стратегический маркетинг" на программах МВА и ЕМВА ВШЭ, Института МИРБИС и РАНХиГС при Президенте РФ, а также более 10 лет ведет курс "Колесо антикризисного управления".

Вебинар будет проходить на русском языке. Для подробной информации и онлайн регистрации:

https://master-class.az/crisismanagement , + 99455 9460270

Заинтересованные компании могут также стать партнёром программы и воспользоваться дополнительными выгодами выбранного пакета. Помимо регистрации своих сотрудников на вебинар «Переломный момент: как сохранить себя и бизнес в периоды кризиса», компании также могут заказать отдельную корпоративную программу Михаила Колонтая на различные темы по управлению специально для своего персонала и с учетом своих потребностей.