В Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 1480

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 44 человек, сообщает оперативный штаб.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 44 зараженных COVID-19, из которых скончался один пациент 1963 года рождения с положительными результатами на COVID-19, страдающий сахарным диабетом, гипотиреозом и хроническим заболеванием почек В тоже время вылечились 74 человека", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1480, общее число умерших - 20, число вылечившихся - 865.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 595 человек. Состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 20 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба, всего в Азербайджане проведено 102,764 тыс. теста по выявлению коронавируса.

Н.Аббасова