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Здравоохранение 21.04.2020 17:41

В Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 1480

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 44 человек, сообщает оперативный штаб.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 44 зараженных COVID-19, из которых скончался один пациент 1963 года рождения с положительными результатами на COVID-19, страдающий сахарным диабетом, гипотиреозом и хроническим заболеванием почек В тоже время вылечились 74 человека", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1480, общее число умерших - 20, число вылечившихся - 865.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 595 человек. Состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 20 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба, всего в Азербайджане проведено 102,764 тыс. теста по выявлению коронавируса.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕРШТАБ, ЗАРАЖЕНИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]