Армения не хочет освобождать оккупированные территории Азербайджана

Для Армении неприемлемо решение карабахского вопроса, предполагающее "территориальные уступки" Азербайджану, заявил во вторник глава армянского МИД Зограб Мнацаканян на пресс-конференции в Ереване, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"В заявлении моего российского коллеги Сергея Лаврова были ссылки на многочисленные документы. Речь шла также о документе, который обсуждается в последние два года. Подобные подходы и предложения были в 2014 и 2016 годах, и они были неприемлемы для армянской стороны", - сказал Мнацаканян.

Ранее во вторник глава МИД РФ заявил, что в рамках карабахского урегулирования есть "мадридские принципы", есть документы, которые готовились Россией в 2010-2011 годах, так называемый "Казанский документ", которые подразумевают "продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода". Они, по словам Лаврова, предполагают "на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций".

"Есть проекты, которые в апреле прошлого года в Москве на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей были распространены, и они сейчас активно обсуждаются", - сказал Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени Горчакова.

"Я убежден, что, когда мы придем к решению о подписании этих документов, это будет важнейший шаг в выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, о которых идет речь и которые, повторю еще раз, требовали прекратить войну и начать договариваться. Договариваться начали, нужно договориться теперь. Именно этого мы и добиваемся как сопредседатели Минской группы ОБСЕ", - заявил глава МИД РФ.

Вместе с тем глава МИД Армении заявил, что с 2018 года обсуждения по карабахскому вопросу ограничились вокруг оценки сторонами отдельных элементов.

"Мы говорим о наших подходах, где приоритетом является фактор безопасности. Территории, о которых идет речь в заявлении Лаврова, кроме прочего, являются зоной безопасности и линией обороны. Никто не может предположить, что это может быть пересмотрено и может быть поставлена под сомнение безопасность народа Карабаха, никто не может предположить, что кто-то может пойти на уступки и поставить под угрозу безопасность", - заявил Мнацаканян.

По его словам, в основных принципах урегулирования карабахского конфликта есть принцип самоопределения, что является приоритетом в переговорном процессе.

"Выражение принципа самоопределения означает уточнение статуса, право на свободное волеизъявление без ограничений. Мирное урегулирование возможно на основе взаимных уступок, с армянской стороны односторонних уступок не будет никогда, особенно когда угроза безопасности реальная и сейчас. Взаимные уступки должны быть соразмерными, в которых мы видим полноценное отражение элементов безопасности и статуса. Это было и есть наша позиция. И ни одно решение не может быть принято без народа Карабаха. Лавров представил свою позицию, я - свою", - заявил глава МИД Армении.

Мнацаканян также отметил, что мирный процесс не имеет альтернативы.