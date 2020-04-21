Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8415 RUR   0.0225 GBR   2.1083 TRY   0.2448

Цена на нефть

20.04   $/bbl WTI -37.63 -55.90 Brent 25.57 -2.51

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.04.2020 21:47

В Берлине всех обяжут носить маски в автобусах и метро

Сенат федеральной земли Берлин в обязательном порядке предпишет гражданам носить маски в автобусах, метро и других видах общественного транспорта, информирует местная пресса.

Во вторник, как ожидается, сенат примет окончательное решение о поэтапном открытии магазинов. Предполагается, что торговые точки площадью до 800 кв. м. откроются в среду или в четверг.

В минувшую пятницу правительство Германии в консультации с властями федеральных земель согласовало меры по ослаблению ограничений в общественной жизни, введенных из-за пандемии коронавируса. Теперь каждая федеральная земля ФРГ должна принять собственное решение - в большинстве земель магазины с понедельника открыты.

По состоянию на 21 апреля в Германии у 143457 человек диагностирован коронавирус, 4598 человек с вирусом скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


Похожие новости


Бомбу времен второй мировой войны готовятся обезвредить в Берлине Десятки тысяч человек отпраздновали юбилей падения Берлинской стены у Бранденбургских ворот Самая большая туристическая выставка в мире открылась в Берлине Шарлотта Рэмплинг стала лауреатом почётного "Золотого медведя" Берлинале Главный вокзал Берлина закрыт, около 10 тыс. человек эвакуированы из-за обнаружения бомбы времен войны Берлинские аэропорты начинают новую забастовку - профсоюз

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]