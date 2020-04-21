В Берлине всех обяжут носить маски в автобусах и метро

Сенат федеральной земли Берлин в обязательном порядке предпишет гражданам носить маски в автобусах, метро и других видах общественного транспорта, информирует местная пресса.
Во вторник, как ожидается, сенат примет окончательное решение о поэтапном открытии магазинов. Предполагается, что торговые точки площадью до 800 кв. м. откроются в среду или в четверг.
В минувшую пятницу правительство Германии в консультации с властями федеральных земель согласовало меры по ослаблению ограничений в общественной жизни, введенных из-за пандемии коронавируса. Теперь каждая федеральная земля ФРГ должна принять собственное решение - в большинстве земель магазины с понедельника открыты.
По состоянию на 21 апреля в Германии у 143457 человек диагностирован коронавирус, 4598 человек с вирусом скончались.
Азербайджан требует интенсификации субстантивных переговоров по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и Армении согласились продолжить переговоры по Карабаху в ближайшее время
Ряд стран ОПЕК+ обсудили в режиме видеоконференции ситуацию на нефтяном рынке
Новак: страны ОПЕК+ имеют возможности реагирования на нефтерынок, ситуацию с падением нефти WTI ниже нуля не надо драматизировать
Цена июньских фьючерсов на WTI опустилась ниже $7 за баррель, Brent ниже $18 за баррель
Банк Японии отмечает стабильность финансовой системы страны, несмотря на вызванное пандемией давление
Военные Италии и России обсудили помощь региону Брешия в борьбе с COVID-19
ВОЗ советовала ввести в Белоруссии карантин, возможно, комендантский час - Лукашенко
В Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 1480
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
ИВ Гобустана направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Международный эксперт приглашает на вебинар "Переломный момент: как сохранить себя и бизнес в периоды кризиса"
Cостоялось первое общее онлайн-собрание Сaspian European Club
Анар Гасанов: "Прибыль банка в первый квартал года –это результат доверия клиентов и продуманной работы нашей команды"
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог