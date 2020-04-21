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Финансы 21.04.2020 21:50

Банк Японии отмечает стабильность финансовой системы страны, несмотря на вызванное пандемией давление

Японские финансовые компании функционируют в нормальном режиме и не испытывают недостатка ликвидности, несмотря на серьезное давление, связанное с последствиями коронавируса, отмечают в Банке Японии.

"Несмотря на сохраняющуюся огромную напряженность, финансовая система Японии в целом сохраняет стабильность и продолжает предоставлять ресурсы, необходимые для поддержки экономической активности", - говорится в полугодовом докладе японского ЦБ о состоянии финсистемы, обнародованном во вторник.

Устойчивость японских банков в плане капитала и ликвидности одновременно с мерами, предпринятыми правительством страны и Банком Японии для поддержки экономики, а также наличие достаточных резервов денежных средств у местных компаний, обеспечивают стабильность финансовой системы, отмечают в ЦБ.

В докладе Банка Японии отмечается, что необходимо уделять внимание долгосрочной устойчивости глобальной финансовой системы, которая сталкивалась с различными проблемами и до пандемии коронавируса в связи с "охотой" инвесторов на наиболее доходные активы в условиях затянувшегося периода ультранизких процентных ставок.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]