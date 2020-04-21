Решение о продлении ЧП по коронавирусу в Казахстане может быть принято в ближайшее время - пресс-секретарь президента

Решение о продлении режима чрезвычайного положения в Казахстане, действующего с 16 марта из-за распространения коронавируса, может быть принято в ближайшее время, сообщил во вторник пресс-секретарь президента страны Берик Курмангали.

"Эпидемиологическая ситуация в стране и мире постоянно меняется. На основе поступающей информации в ближайшее время будет принято принципиальное решение о возможном продлении режима ЧП и карантинных мер", - написал Курмангали во вторник в фейсбуке.

"На следующей неделе президент выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом", - отметил пресс-секретарь.

По данным на 21 апреля, в Казахстане коронавирус подтвержден у 1967 человек, из них 476 вылечились, 19 - скончались.