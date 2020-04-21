Лукашенко против ношения детьми масок в школах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает "несусветной глупостью" ношение защитных масок в школах, считает это решение "самодеятельностью".

"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят", - сказал Лукашенко во вторник в ходе рабочей поездки в Бобруйск. Главу государства цитирует его пресс-служба.

По мнению президента, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются "очковтирательством и показухой".

"Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", - добавил он.

Весенние школьные каникулы в школах Белоруссии, которые начались 30 марта, дважды продлевались из-за опасений распространения коронавируса. В пятницу министерство образования приняло решение о возобновлении учебного процесса с 20 апреля.

По данным ведомства, в школы после удлиненных каникул в первый день четвертой четверти вернулись около 30-40% учащихся.