Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Некоторые страны продолжают подготовку к постепенному выходу из введенного из-за пандемии COVID-19 карантина ввиду необходимости возобновления экономической деятельности.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Италии остается одной из самых неблагоприятных, правительство страны намерено вскоре преступить к поэтапному снятию ограничений.

Так, во вторник премьер Италии Джузеппе Конте сообщил, что на этой неделе представит план по поэтапному выходу страны из карантина. Премьер отметил, что реализация плана начнется 4 мая.

В Италии с начала эпидемии диагностировали 181228 случаев заражения COVID-19, 24114 человек с коронавирусом скончались. Страна стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.

К поэтапному выходу из общенационального карантина готовятся и власти Греции, где ограничения из-за пандемии COVID-19 ввели 4 марта.

Как сообщил во вторник представитель правительства Стелиос Пецас, с 27 апреля начнет возвращаться к работе судебная система: откроются учреждения по регистрации земельной собственности и некоторые судебные инстанции.

В Греции с начала вспышки коронавирусной инфекции диагностировано 2245 случаев заражения, зафиксировано 116 летальных исходов.

Власти Дании, где с понедельник работают предприятия малого бизнеса, продолжат ослаблять введенные из-за коронавируса меры социальной изоляции. С 10 мая жителям страны будет разрешено собираться в группы до 500 человек. Кроме того, тогда же, вероятно, откроются кафе, рестораны, торговые центры, спортзалы.

По последним данным, всего в Дании с начала эпидемии выявлено 7695 заражений COVID-19, скончались 364 человека с коронавирусом.

В некоторых штатах США также начинают отмену ограничений на экономическую деятельность.

Так, губернатор штата Джорджия Брайан Кемп планирует снять некоторые ограничения уже на нынешней неделе. В планах властей штата открыть спортзалы, парикмахерские, боулинги и тату-салоны, если владельцы будут соблюдать строгие требования гигиенического характера и социального дистанцирования.

Кроме того, могут возобновить продажу билетов кинотеатры. Рестораны, работа которых ограничена заказами на вынос, могут вернуться к нормальной работе с соблюдением определенных мер предосторожности.

"Я думаю, что это правильный подход в нужное время. Мы не просто возвращаем ключи владельцам бизнеса. Мы говорим о людях, у которых правительство закрыло бизнес", - цитируют Кемпа местные СМИ.

В то же время сохранится запрет на работу баров, ночных клубов и концертных площадок.

В Германии, по мере того, как в стране ослабляют ограничения, власти Берлина, выделенного в отдельную федеральную единицу страны, в обязательном порядке предпишут гражданам носить маски в автобусах, метро и других видах общественного транспорта, информирует местная пресса.

Во вторник, как ожидается, сенат Берлина примет окончательное решение о поэтапном открытии магазинов.

Отмечается, что в большинстве земель магазины с понедельника открыты.

По состоянию на 21 апреля в Германии у 143457 человек диагностирован коронавирус, 4598 человек с вирусом скончались.

Однако ряд стран, напротив, продлевает общенациональный карантин из-за опасений, что снятие ограничение может повлечь за собой еще большее распространение COVID-19.

Так, в Сингапуре действие введенных из-за эпидемии ограничений продлевают до 1 июня, об этом сообщил во вторник премьер-министр Ли Сянлун в эфире сингапурского телевидения. По его словам, жителям необходимо продолжать придерживаться мер социального дистанцирования для того, чтобы остановить распространение вируса.

Премьер подчеркнул, что понимает, что жители будут разочарованы таким решением, однако выразил надежду на их понимание.

По состоянию на 21 апреля в Сингапуре диагностировали 9125 случаев заражения, зафиксировано 11 летальных исходов.

О продлении связанных с распространением коронавируса ограничений на 14 дней объявили и власти Гонконга.

Так, как сообщила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, эти ограничения предусматривают запрет на мероприятия и собрания с участием более четырех человек, закрытие игровых центров, тренажерных залов, кинотеатров и других мест развлечений, на неопределенный срок ограничен въезд в Гонконг для иностранцев.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти, однако в некоторых странах отмечает снижение интенсивности распространения инфекции.

Так, в Бельгии за последние сутки умерли 170 заразившихся коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 5998, сообщили во вторник представители бельгийского Минздрава. За сутки были госпитализированы 172 новых пациента, и 107 были выписаны из больниц как вылечившиеся. Общее число выявленных заражений в стране с начала эпидемии составляет 40956 случаев.

Комментируя новые цифры, официальный представитель бельгийской медицинской администрации вирусолог Эмманюэль Андре отметил: "Вот уже несколько дней в больницы поступает менее 200 человек в сутки, что можно считать позитивным знаком".

Стабилизация ситуации с коронавирусом отмечается в Иране. Там за последние сутки скончались 88 пациентов с COVID-19, накануне 20 апреля количество скончавшихся оставляло 91. В течение недели в стране ежедневно умирает менее 100 человек с коронавирусом.

Таким образом, общее количество летальных исходов в стране достигло 5297, сообщил журналистам представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

Общее число пациентов с COVID-19 с момента появления этого вируса в Иране превысило 83,5 тыс.

В то же время в Испании отмечается небольшой рост в динамике летальных исходов у пациентов с коронавирусом - за сутки в Испании зарегистрировали смерть 430 пациентов, накануне сообщалось о смерти 399 пациентов.

Также зафиксировано 3968 новых случаев COVID-19.

В Испании сначала эпидемии общее количество случаев инфицирования достигло 204178, скончались 21282 человека с коронавирусом. Страна стоит на втором месте после США по количеству выявленных заражений и на третьем - по количеству случаев смерти людей с коронавирусом.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в мире с начала вспышки коронавируса COVID-19 по состоянию на 21 апреля выявлено 2 504 067 случаев заражения, зафиксировано 171 747 летальных исходов. При этом, 659 106 заболевших выздоровели.

На данный момент болеют 1 672 214 человек, 57 617 из них находятся в критическом состоянии.