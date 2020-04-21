Трамп поручил разработать план помощи нефтяным компаниям США на фоне падения цен

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что дал указания главам министерства финансов и министерства энергетики разработать план поддержки нефтяным компаниям США.
"Мы никогда не подведем великую нефтегазовую промышленность США. Я поручил министру энергетики и министру финансов составить план, который сделает доступными средства, чтобы эти важнейшие компании рабочие места были в безопасности в будущем", - написал он в своем твиттере.
Обвал нефтяного рынка продолжается во вторник: Brent теряет в цене более 18%, июньские фьючерсы на WTI - более 23%, майские контракты на WTI остаются в отрицательной зоне.
Конвульсии, в которых бьется рынок, показывают, насколько тяжелый урон спросу на нефть нанесли ограничения, вводимые правительствами государств по всему миру с целью сдерживания распространения коронавируса.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:25 составляет $20,74 за баррель, что на $4,83 (18,89%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов цена этих контрактов опускалась до $18,1 за баррель - минимума с 2002 года.
Июньские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $4,77 (23,35%) - до $15,66 за баррель. Их стоимость опускалась в ходе сессии до $11,6 за баррель, что соответствует минимумам с 1999 года, свидетельствуют данные FactSet.
Майские фьючерсы на WTI, срок действия которых истекает вместе с окончанием основной сессии на NYMEX во вторник (22:30), остаются в отрицательной зоне. Их стоимость составляет минус $5 за баррель. К окончанию торгов в понедельник цена майских контрактов рухнула на 306%, опустившись до минус $37,63 за баррель.
Падение цены WTI до отрицательного уровня было отмечено впервые в истории и связано с тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.
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