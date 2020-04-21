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Регион 21.04.2020 19:45

Москва и Анкара ведут переговоры о поставке новой партии С-400, несмотря на коронавирус - источник

Россия и Турция, несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжают консультации по поводу поставки дополнительной партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный российский источник.

"Мы продолжаем эту работу, несмотря на коронавирус", - сказал он.

16 марта в интервью "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

"Вопрос о дополнительной партии С-400 Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия", - заявил он.

"Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю. Это будущее обозримо. Еще раз повторяю, никто этот вопрос не снимал. Нет никаких оснований говорить, что тему "зачехлили" или она не на повестке", - сказал 16 марта глава ФСВТС России.

Как сообщалось, Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]