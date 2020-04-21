Москва и Анкара ведут переговоры о поставке новой партии С-400, несмотря на коронавирус - источник

Россия и Турция, несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжают консультации по поводу поставки дополнительной партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный российский источник.
"Мы продолжаем эту работу, несмотря на коронавирус", - сказал он.
16 марта в интервью "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.
"Вопрос о дополнительной партии С-400 Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия", - заявил он.
"Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю. Это будущее обозримо. Еще раз повторяю, никто этот вопрос не снимал. Нет никаких оснований говорить, что тему "зачехлили" или она не на повестке", - сказал 16 марта глава ФСВТС России.
Как сообщалось, Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.
С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").
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