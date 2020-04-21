ВОЗ советовала ввести в Белоруссии карантин, возможно, комендантский час - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала белорусским властям ввести карантин, вплоть до комендантского часа, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. При этом Лукашенко считает, что в ВОЗ "достаточно всегда политики".

"Они (ВОЗ - ИФ) к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они (миссия ВОЗ, работала в республике 8-11 апреля - ИФ) прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет. Все как есть, так и говорят", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он напомнил, чтобы "развеять все сомнения и недоверие к официальной информации (о распространении коронавируса - ИФ), в Беларусь были приглашены эксперты Всемирной организации здравоохранения".

Президент также заявил, что при необходимости "достанет" российские телеканалы, которые, по его мнению, предвзято реагируют на действия белорусских властей по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общаясь с рабочими одного из бобруйских предприятий во вторник, Лукашенко призвал их доверять белорусскому государственному телевидению. "Поэтому вы знаете государственное телевидение, точку зрения государства. Вы, наверное, оцениваете разные средства массовой информации и видите, кому можно верить, кому нет. Кто ответит за это, а кто нет. Поэтому вам выбирать. Но я честно вам говорю, что мы никогда не врали вам и не врем сейчас", - сказал Лукашенко.

Ранее во вторник президент заявил, что критика Белоруссии за выбранную методику борьбы с распространением COVID-19 в республике идет для того, чтобы "укусить" лично его с политической точки зрения.

"Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней", - сказал президент.

Между тем, ВОЗ по итогам миссии в республику во вторник опубликовала перечень рекомендаций для властей республики в условиях распространения коронавируса.

"Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси быстро растет, причем на 20 апреля зарегистрировано 6264 случая. Поскольку вспышка COVID-19 в Беларуси вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования в масштабах всего сообщества", - говорится в сообщении ВОЗ, опубликованном на сайте организации.

Как отметили в ВОЗ, к таким мерам физического дистанцирования относятся отмена массовых мероприятий, в том числе спортивных, религиозных и культурных, помещение на карантин людей, контактировавших с зараженными COVID-19 и людей, потенциально подверженных воздействию вируса. Кроме того, ВОЗ рекомендует перевести на дистанционное обучение школы, университеты и другие учебные заведения.

Также Организация рекомендует белорусским властям "четко, прозрачно и регулярно" информировать общество о рисках, рекомендациях в отношении здоровья и мерах реагирования на ситуацию с распространением коронавируса.

По мнению ВОЗ, белорусские власти должны реализовать комплекс мер по сдерживанию и смягчению последствий из-за ситуации с коронавирусом и продолжить оказание социально-экономической поддержки нуждающимся.

Как сообщалось, в Белоруссии по состоянию на 20 апреля умер 51 человек с COVID-19, всего зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19.