Кризис в мировой экономике может продлиться год-два при отсутствии вакцины от коронавируса - Греф

Кризис в мировой экономике может продлиться год-два при отсутствии вакцины от коронавируса, заявил глава Сбербанка России Герман Греф в видеоинтервью главе комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрею Макарову.

По мнению Грефа, вряд ли динамика кризиса будет V-образной или U-образной, он считает, что кризис будет "длинным".

"На мой взгляд он (кризис - ИФ) не будет V-образным: резкое падение вниз и быстрый "отскок". И на мой взгляд, он не будет U-образным: то есть какое-то количество времени внизу, потом быстрый "отскок". Вполне возможна такая ситуация - еще раз повторюсь, употребляю вполне осознанно "вполне возможно", потому что как будет, не знает никто - что этот кризис будет длинным", - сказал Греф.

"Вначале, когда я начал об этом думать, я стал эту мысль от себя гнать. А потом подумал, что, наверное, если я ее от себя гоню, значит, я ее боюсь, и тогда ее нужно обязательно спроектировать. И когда я попытался осознать, что такое кризис длиной в год или в два, то оказалось, что это крайне полезное занятие, в силу того, что мы видим реалистичность этого сценария, если не будет изобретена вакцина, если не будет найдено эффективное лекарство", - поделился с Макаровым глава Сбербанка.

"Вы верите в то, что от ОРВИ, даже очень опасного ОРВИ можно изобрести вакцину?", - спросил глава бюджетного комитета.

"Слово вера, здесь, наверное, не очень применимо, я думаю, что конечно же, вакцину придумают, так же, как эти вакцины создавались от целого ряда других, значительно более опасных болезней. Здесь вопрос сроков, и я бы не хотел гадать на кофейной гуще и оперировал мнением значительно более авторитетных специалистов, чем я", - сказал Греф.

Он отметил, что поговорил с целым рядом специалистов и на днях долго общался с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. "Мои опасения подтвердились в разговоре с ней, что этот кризис может затянуться. И если мы понимаем, что это длинный горизонт, то тогда мы должны честно людям сказать о том, что это вполне вероятный сценарий, и этот сценарий не катастрофичен, как мы думаем на первый взгляд, а вполне приемлем", - сказал Греф, отметив, что нужно "посчитать ситуацию вдолгую".

"Если мы понимаем, что этот кризис может быть надолго, специалисты-эпидемиологи считают, что такая вероятность есть, и она выше 50%, что как минимум это может продлиться на 2021 год. Это означает, что мы по-другому должны осмыслить все то, что мы делаем сегодня", - сказал Греф, еще раз подчеркнув, что критически важно дать всем сигнал о том, что этот кризис может быть длинным, что он не продлится месяц, или два, или три, и что нужно придумывать новые бизнес-модели, которые позволят сохранить малые и средние предприятия и работоспособность крупных предприятий.