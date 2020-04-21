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Финансы 21.04.2020 20:42

Индекс экономических ожиданий в Германии в апреле резко вырос

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в апреле резко вырос с минимума за восемь лет, зафиксированного в марте.

Значение индикатора достигло плюс 28,2 пункта по сравнению с минус 49,5 пункта в прошлом месяце. Скачок в апреле почти на 78 пунктов стал максимальным с момента начала расчета индекса в декабре 1991 года после того, как в марте произошло рекордное падение (более чем на 58 пунктов).

Эксперты в среднем прогнозировали в апреле менее значительное увеличение - всего до минус 42,3 пункта, сообщает Trading Economics.

Инвесторы начали "видеть свет в конце очень длинного тоннеля", но не ожидают возвращения экономики к росту до третьего квартала 2020 года, говорится в сообщении ZEW. Довирусного уровня объемы производства, вероятно, смогут достигнуть не ранее 2022 года.

Индикатор отношения к текущей ситуации в Германии в апреле продолжил падение и опустился до минус 93,9 пункта с минус 48,5 пункта в минувшем месяце.

Опрос проводился институтом с 9 по 16 марта.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]