Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Идлиб и совместные проекты в атомной энергетике - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В центре обсуждения был комплекс вопросов, связанных с распространением пандемии коронавируса. Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур, а также продолжить плотную координацию в целях обеспечения возвращения граждан России и Турции на родину", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле также сообщили, что президенты России и Турции "подробно обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации - прежде всего, принятого в Москве 5 марта с.г. Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 г".

"Подтверждена необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. При этом подчеркнута важность дальнейшего тесного взаимодействия России и Турции по военным и дипломатическим каналам", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по информации пресс-службы президента РФ, в ходе разговора были "затронуты актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества - в первую очередь, в торгово-экономической сфере, включая реализацию совместных проектов в атомной энергетике, расширение кооперации в сельскохозяйственной и транспортной отраслях".

Условлено о дальнейшем поддержании регулярных контактов на различных уровнях, добавили в Кремле.