Военные Италии и России обсудили помощь региону Брешия в борьбе с COVID-19

Консультации руководства российской военной делегации в Италии и представителей администрации итальянской провинции Брешиа состоялись во вторник в управлении здравоохранения этого региона страны, сообщает во вторник министерство обороны РФ.

"На совещании были обсуждены вопросы по оказанию помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Отмечается, что "22 апреля российские и итальянские военнослужащие приступят к выполнению задач по дезинфекции и санитарной обработке лечебных учреждений в провинции Брешиа".

"В первый день оказания помощи будет проведена дезинфекция пансионатов для пожилых людей в трёх городах провинции", - говорится в пресс-релизе.

Замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-майор Сергей Кикоть, возглавляющий группу российских военных специалистов, которые оказывают помощь Италии в борьбе с распространением Covid-19, довёл порядок выполнения задач по оказанию помощи региону совместно с итальянскими военнослужащими с учетом опыта проведения работ в Бергамо.

Гендиректор управления здравоохранения провинции Брешиа Клаудио Силео отметил на консультациях, что в провинции около 100 лечебных учреждений, которые требуют дезинфекции и санитарной обработки и работа будет организована совместно с администрацией городов и представителями здравоохранения.

Накануне Минобороны России информировало, что руководство итальянской области Ломбардия попросило задействовать российских военных специалистов, оказывающих республике помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в проведении дезинфекции лечебных учреждений в провинции Брешиа.

Италия - одна из самых пострадавших от коронавируса стран Европы.

Как сообщалось, в марте самолёты российского военного ведомства перебросили в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ.