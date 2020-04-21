Военные Италии и России обсудили помощь региону Брешия в борьбе с COVID-19

Консультации руководства российской военной делегации в Италии и представителей администрации итальянской провинции Брешиа состоялись во вторник в управлении здравоохранения этого региона страны, сообщает во вторник министерство обороны РФ.
"На совещании были обсуждены вопросы по оказанию помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".
Отмечается, что "22 апреля российские и итальянские военнослужащие приступят к выполнению задач по дезинфекции и санитарной обработке лечебных учреждений в провинции Брешиа".
"В первый день оказания помощи будет проведена дезинфекция пансионатов для пожилых людей в трёх городах провинции", - говорится в пресс-релизе.
Замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-майор Сергей Кикоть, возглавляющий группу российских военных специалистов, которые оказывают помощь Италии в борьбе с распространением Covid-19, довёл порядок выполнения задач по оказанию помощи региону совместно с итальянскими военнослужащими с учетом опыта проведения работ в Бергамо.
Гендиректор управления здравоохранения провинции Брешиа Клаудио Силео отметил на консультациях, что в провинции около 100 лечебных учреждений, которые требуют дезинфекции и санитарной обработки и работа будет организована совместно с администрацией городов и представителями здравоохранения.
Накануне Минобороны России информировало, что руководство итальянской области Ломбардия попросило задействовать российских военных специалистов, оказывающих республике помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в проведении дезинфекции лечебных учреждений в провинции Брешиа.
Италия - одна из самых пострадавших от коронавируса стран Европы.
Как сообщалось, в марте самолёты российского военного ведомства перебросили в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ.
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