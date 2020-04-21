Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8415 RUR   0.0225 GBR   2.1083 TRY   0.2448

Цена на нефть

20.04   $/bbl WTI -37.63 -55.90 Brent 25.57 -2.51

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 21.04.2020 18:46

Военные Италии и России обсудили помощь региону Брешия в борьбе с COVID-19

Консультации руководства российской военной делегации в Италии и представителей администрации итальянской провинции Брешиа состоялись во вторник в управлении здравоохранения этого региона страны, сообщает во вторник министерство обороны РФ.

"На совещании были обсуждены вопросы по оказанию помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Отмечается, что "22 апреля российские и итальянские военнослужащие приступят к выполнению задач по дезинфекции и санитарной обработке лечебных учреждений в провинции Брешиа".

"В первый день оказания помощи будет проведена дезинфекция пансионатов для пожилых людей в трёх городах провинции", - говорится в пресс-релизе.

Замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-майор Сергей Кикоть, возглавляющий группу российских военных специалистов, которые оказывают помощь Италии в борьбе с распространением Covid-19, довёл порядок выполнения задач по оказанию помощи региону совместно с итальянскими военнослужащими с учетом опыта проведения работ в Бергамо.

Гендиректор управления здравоохранения провинции Брешиа Клаудио Силео отметил на консультациях, что в провинции около 100 лечебных учреждений, которые требуют дезинфекции и санитарной обработки и работа будет организована совместно с администрацией городов и представителями здравоохранения.

Накануне Минобороны России информировало, что руководство итальянской области Ломбардия попросило задействовать российских военных специалистов, оказывающих республике помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в проведении дезинфекции лечебных учреждений в провинции Брешиа.

Италия - одна из самых пострадавших от коронавируса стран Европы.

Как сообщалось, в марте самолёты российского военного ведомства перебросили в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Помощь России Италии в связи с коронавирусом не имеет политической подоплеки - итальянский премьер Итальянский премьер надеется на пересмотр в ближайшие годы санкционной политики ЕС в отношении РФ РФ готова работать с легитимными руководителями зарубежных государств - Путин Путин: мы не хотели распространять ограничения на экономические связи с Италией, но за санкции голосовали все страны ЕС Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль Путина ждут с визитом в Италии в июле - посол республики

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]