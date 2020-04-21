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Внутренняя политика 21.04.2020 18:36

Алиев объявил выговор главе ИВ Исмаиллинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об объявлении выговора главе Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахиду Багирову, сообщает сайт главы государства.

Согласно сообщению Багирову объявлен выговор за нарушение особого режима карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса на территории Азербайджана.

Как сообщалось ранее, президент Алиев 5 марта 2020 года подписал распоряжение о назначении Багирова на должность главы Исполнительной власти Исмаиллинского района.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, ВЫГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]