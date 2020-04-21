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Регион 21.04.2020 20:35

Грузия продлевает режим ЧП по коронавирусу до 22 мая - декрет президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала решение правительства о продлении до 22 мая режима чрезвычайного положения, введенного в стране из-за распространения коронавируса COVID-19.

"Я подписала декрет о продлении чрезвычайного положения до 22 мая 2020 года. Наша общая задача выстоять против этого испытания", - заявила Зурабишвили во вторник в телеобращении.

В среду декрет президента о продлении ЧП в стране до 22 мая рассмотрит парламент Грузии.

По данным Минздрава, на данный момент в Грузии выявлены 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧП, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]