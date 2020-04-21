Эрдоган называет пандемию коронавируса крупнейшим мировым кризисом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции стала самым большим мировым кризисом со времен Второй мировой войны.

"Эта пандемия... стала самым большим кризисом со времен Второй мировой войны по масштабу экономических последствий", - приводят турецкие СМИ слова главы государства.

Эрдоган отметил, что нужно "не только эффективно противостоять распространению пандемии, но быть подготовленными к новым реалиям, с которыми столкнется весь мир" после коронавируса.

Между тем, он указал, что Турция в отличие от ряда других стран своевременно приняла меры для борьбы с коронавирусом, а "число новых заражений уже не превышает предыдущие дни".

C начала вспышки коронавируса в Турции зарегистрировано около 90 тыс. случаев заражения, более 2 тыс. человек скончались.