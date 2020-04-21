Эрдоган называет пандемию коронавируса крупнейшим мировым кризисом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции стала самым большим мировым кризисом со времен Второй мировой войны.
"Эта пандемия... стала самым большим кризисом со времен Второй мировой войны по масштабу экономических последствий", - приводят турецкие СМИ слова главы государства.
Эрдоган отметил, что нужно "не только эффективно противостоять распространению пандемии, но быть подготовленными к новым реалиям, с которыми столкнется весь мир" после коронавируса.
Между тем, он указал, что Турция в отличие от ряда других стран своевременно приняла меры для борьбы с коронавирусом, а "число новых заражений уже не превышает предыдущие дни".
C начала вспышки коронавируса в Турции зарегистрировано около 90 тыс. случаев заражения, более 2 тыс. человек скончались.
Азербайджан требует интенсификации субстантивных переговоров по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и Армении согласились продолжить переговоры по Карабаху в ближайшее время
Ряд стран ОПЕК+ обсудили в режиме видеоконференции ситуацию на нефтяном рынке
Новак: страны ОПЕК+ имеют возможности реагирования на нефтерынок, ситуацию с падением нефти WTI ниже нуля не надо драматизировать
Цена июньских фьючерсов на WTI опустилась ниже $7 за баррель, Brent ниже $18 за баррель
Банк Японии отмечает стабильность финансовой системы страны, несмотря на вызванное пандемией давление
Военные Италии и России обсудили помощь региону Брешия в борьбе с COVID-19
ВОЗ советовала ввести в Белоруссии карантин, возможно, комендантский час - Лукашенко
В Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 1480
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
ИВ Гобустана направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Международный эксперт приглашает на вебинар "Переломный момент: как сохранить себя и бизнес в периоды кризиса"
Cостоялось первое общее онлайн-собрание Сaspian European Club
Анар Гасанов: "Прибыль банка в первый квартал года –это результат доверия клиентов и продуманной работы нашей команды"
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог