Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8415 RUR   0.0225 GBR   2.1083 TRY   0.2448

Цена на нефть

20.04   $/bbl WTI -37.63 -55.90 Brent 25.57 -2.51

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.04.2020 19:01

ОПЕК 21 апреля обсудит ситуацию на нефтяном рынке, 10 мая может обсудить снижение добычи - СМИ

Страны-участники ОПЕК 21 апреля в ходе телеконференции обсудят ситуацию на нефтяном рынке, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.

По словам источников, решений в рамках обсуждений принимать не планируется.

В свою очередь WSJ сообщает, что рассматривается возможность проведения встречи 10 мая для обсуждения большего снижения нефтедобычи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕРЫНОК, ОБСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


Ряд стран ОПЕК+ обсудили в режиме видеоконференции ситуацию на нефтяном рынке Страны ОПЕК в марте увеличили добычу до 28,6 млн б/с за счет СаудАравии, ОАЭ и Кувейта, сделка ОПЕК+ исполнялась на 77% Предложение нефти в апреле превысило 101 млн б/с из-за ОАЭ и СаудАравии, в мае ОПЕК снизит добычу на 8 млн б/с Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+, не упомянув договоренности в рамках G20 Страны ОПЕК+ договорились о снижении нефтедобычи на 10 млн б/с сроком на 2 месяца

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]