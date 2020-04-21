ОПЕК 21 апреля обсудит ситуацию на нефтяном рынке, 10 мая может обсудить снижение добычи - СМИ

Страны-участники ОПЕК 21 апреля в ходе телеконференции обсудят ситуацию на нефтяном рынке, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.

По словам источников, решений в рамках обсуждений принимать не планируется.

В свою очередь WSJ сообщает, что рассматривается возможность проведения встречи 10 мая для обсуждения большего снижения нефтедобычи.