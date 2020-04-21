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Карабахский конфликт 21.04.2020 19:30

Началась видеоконференция по Карабаху главы МИД Азербайджана с армянским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров начал переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Переговоры проходят в рамках видеоконференции с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя.

А. Мамедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]