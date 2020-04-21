Началась видеоконференция по Карабаху главы МИД Азербайджана с армянским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров начал переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Переговоры проходят в рамках видеоконференции с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя.
А. Мамедов
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