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Транспорт и связь 21.04.2020 20:00

Самый длинный из когда-либо курсировавших по БТК поездов прибыл в Баку

В Баку прибыл самый длинный из поездов, когда-либо курсировавших по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

"Поезд, длиной 940 метров и состоящий из 82 контейнеров, перевозит экспортную продукцию турецкого производства. Грузы предназначены для Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Ожидается, что расстояние из Турции до Узбекистана состав преодолеет за девять дней. Оператором перевозки по территории Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана является ООО ADY Container, дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Конечным пунктом назначения 20 контейнеров блок-поезда является Азербайджан. Из порта Алят 30 контейнеров будут доставлены по морю в порт Туркменбаши, 24 – в порт Актау, а восемь – в порт Курык", - отметили в АЖД.

Напомним, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была введена в строй 30 октября 2017 года. БТК призвана облегчить доступ стран Центральной Азии – Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана к европейскому и мировому рынкам.

На территорию Азербайджана приходится 504 километра 846-километровой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЖД, БТК, ПОЕЗД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]