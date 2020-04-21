Самый длинный из когда-либо курсировавших по БТК поездов прибыл в Баку

В Баку прибыл самый длинный из поездов, когда-либо курсировавших по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
"Поезд, длиной 940 метров и состоящий из 82 контейнеров, перевозит экспортную продукцию турецкого производства. Грузы предназначены для Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Ожидается, что расстояние из Турции до Узбекистана состав преодолеет за девять дней. Оператором перевозки по территории Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана является ООО ADY Container, дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Конечным пунктом назначения 20 контейнеров блок-поезда является Азербайджан. Из порта Алят 30 контейнеров будут доставлены по морю в порт Туркменбаши, 24 – в порт Актау, а восемь – в порт Курык", - отметили в АЖД.
Напомним, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была введена в строй 30 октября 2017 года. БТК призвана облегчить доступ стран Центральной Азии – Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана к европейскому и мировому рынкам.
На территорию Азербайджана приходится 504 километра 846-километровой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
А. Мамедов
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