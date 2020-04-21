Путин обсудил по телефону с Рухани проблематику борьбы с коронавирусом, ситуацию в Сирии и двустороннюю повестку - Кремль

Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Хасаном Рухани по телефону тему борьбы с коронавирусом, ситуацию в Сирии, вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена проблематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В этой связи Х.Рухани поблагодарил за оказанную Россией помощь Ирану. Условлено об активизации взаимодействия профильных ведомств, включая прямые контакты между министерствами здравоохранения", - говорится в сообщении.

Путин и Рухани подчеркнули "важность консолидации усилий международного сообщества в целях коллективного противодействия пандемии коронавируса и российской инициативы о создании в период кризиса "зеленых коридоров" для беспрепятственных поставок медикаментов, оборудования и технологий, а также о введении моратория на любые ограничения в отношении экспорта товаров первой необходимости", информирует пресс-служба.

Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта, отмечается в сообщении.

"При обмене мнениями по ситуации в Сирии выражен обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие в целях достижения долгосрочного урегулирования в этой стране, прежде всего, в рамках доказавшего свою эффективность Астанинского формата", - говорится в сообщении.