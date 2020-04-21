Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8415 RUR   0.0225 GBR   2.1083 TRY   0.2448

Цена на нефть

20.04   $/bbl WTI -37.63 -55.90 Brent 25.57 -2.51

Погода в Баку

  ночь день

21.04.2020 20:41

Ряд стран ОПЕК+ обсудили в режиме видеоконференции ситуацию на нефтяном рынке

Несколько министров стран ОПЕК+ провели неофициальную видеоконференцию для обсуждения "нынешней драматической ситуации на рынке нефти", сообщает ОПЕК на своей странице в Twitter.

Инициатором такой неформальной встречи выступил министр энергетики Алжира и президент конференции ОПЕК Мохамед Аркаб. Министры призвали Аркаба продолжать проводить такие консультации по ситуации на рынке на регулярной основе.

Кроме того, министры стран ОПЕК+ высоко оценили решение по корректировке добычи, принятое 12 апреля, и подтвердили свою приверженность взятым на себя обязательствам.

Страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. База отсчета квот по снижению - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн б/с. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Из-за того, что некоторые страны ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, в апреле существенно нарастили добычу из-за развала предыдущего соглашения, их объемы сокращений должны быть больше, чем официально установленные квоты.

Однако некоторые аналитики посчитали недостаточными утверждённые сокращения, поскольку падение спроса в мае оценивается в цифры до 25 млн б/с.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман говорил, что вместе с другими странами, которые не участвуют в сделке ОПЕК+, в частности США, общие сокращения в мае составят 19,5 млн баррелей в сутки по сравнению с апрелем, из них на страны ОПЕК+ придется 12,5 млн б/с.

Еще 7 млн б/с, как ожидается, уберут с рынка другие производители, частично снижением производства, частично - закачкой нефти в стратегические хранилища, что содействует увеличению спроса. Глава МЭА Фатих Бироль должен был дать разъяснения на этот счет, однако, на момент выхода отчетности МЭА полной информации еще не было. По его словам, речь идет о покупке в хранилища порядка 200 млн баррелей нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Страны ОПЕК в марте увеличили добычу до 28,6 млн б/с за счет СаудАравии, ОАЭ и Кувейта, сделка ОПЕК+ исполнялась на 77% Предложение нефти в апреле превысило 101 млн б/с из-за ОАЭ и СаудАравии, в мае ОПЕК снизит добычу на 8 млн б/с Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+, не упомянув договоренности в рамках G20 Страны ОПЕК+ договорились о снижении нефтедобычи на 10 млн б/с сроком на 2 месяца Мексика отказывается участвовать в сокращениях ОПЕК+, ставя сделку под удар

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]