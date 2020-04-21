Главы МИД Азербайджана и Армении согласились продолжить переговоры по Карабаху в ближайшее время

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились продолжить переговорный процесс в ближайшее время, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе МИД Азербайджана.
"Во вторник Мамедъяров и Мнацаканян провели видеоконференцию с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя. Переговоры продлились свыше полутора часов и по их итогам стороны согласились продолжить контакты и провести очередные переговоры как можно скорее. В настоящее время Азербайджан требует интенсификации субстантивных переговоров ", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Как отметили в МИД, в соответствии с совместным заявлением, принятым сторонами в Женеве 30 января 2020 года, стороны рассмотрели последующие шаги в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
"Стороны отметили, что в связи с распространением коронавируса были отложены заранее запланированные гуманитарные меры, а также встреча министров и визиты сопредседателей в регион. В то же время было подчеркнуто, что ведется соответствующая работа по подготовке указанных мероприятий. Стороны также отметили, что в условиях нынешнего глобального кризиса в области здравоохранения важно придерживаться режима прекращения огня и воздерживаться от любых провокаций", - сообщили в МИД.
А. Мамедов
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