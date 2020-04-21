Азербайджан требует интенсификации субстантивных переговоров по Карабаху

Азербайджан требует интенсификации субстантивных переговоров в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МИД страны.

"Азербайджан требует интенсификации субстантивных переговоров, так как другого варианта выхода региона из текущей ситуации нет. Позиция Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и основана на урегулировании конфликта на основе норм и принципов международного права и реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, как это отражено в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В то же время в МИД сообщили, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассматривают возможность продвижения мирного процесса без военных последствий.

Как сообщалось ранее, во вторник главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян провели видеоконференцию с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя. Переговоры продлились свыше полутора часов и по их итогам стороны согласились продолжить контакты и провести очередные переговоры как можно скорее.

А. Мамедов