Цена июньских фьючерсов на WTI опустилась ниже $7 за баррель, Brent ниже $18 за баррель

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI упала ниже отметки в $7 за баррель.
Стоимость этих контрактов в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) во вторник опустилась до $6,5 за баррель, что почти на 70% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. К 22:00 фьючерсы торговались на уровне $8,8 за баррель.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составила $17,78 за баррель, что на $7,79 (30,47%) ниже уровня предыдущей сессии. В ходе торгов цена этих контрактов опускалась до $18,1 за баррель - минимума с 2002 года.
Падение нефтяного рынка усилилось во вторник после того, как стало известно, что регулятор, отвечающий за освоение нефтяных месторождений в штате Техас, Texas Railroad Commission, не принял решения по поводу предложения снизить добычу нефти.
В ходе переговоров, которые транслировались в интернете, два члена Texas Railroad Commission из трех выступили за то, чтобы обратиться к генпрокурору штата с просьбой оценить законность подготовленных предложений.
Один из членов этой комиссии Райан Ситтон сказал, что лично он готов высказаться за снижение добычи на 1 млн б/c, то есть на 20%. Он отметил в своем Твиттере, что такое снижение должно быть временным и прекратиться, когда спрос на нефть в мире превысит отметку в 85 млн б/c.
Ряд СМИ отмечает, что следующее совещание членов комиссии, вероятно, состоится 5 мая.
Ранее в этом месяце сообщалось, что члены Texas Railroad Commission обсудили с представителями отрасли возможность сокращения добычи в условиях падения спроса из-за вспышки коронавируса COVID-19. В последний раз власти штата принимали подобное решение в 1970-х годах.
Майские фьючерсы на WTI, срок действия которых истекает вместе с окончанием основной сессии на NYMEX во вторник (22:30), торгуются на уровне $5,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 306%, впервые в истории опустившись в отрицательную зону - до минус $37,63 за баррель.
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