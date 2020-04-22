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Дальнее зарубежье 22.04.2020 13:33

Посол КНР призывает США переосмыслить двусторонние отношения в условиях пандемии

Пекину и Вашингтону на фоне угрозы коронавируса COVID-19 необходимо подвергнуть ревизии двусторонние отношения, заявил агентству Bloomberg посол КНР в США Цуй Тянькай.

"По моему мнению, мне следует надеяться на большее, нежели на паузу в напряженности (между КНР и США - ИФ), на действительное серьезное переосмысление самих основ этих важных взаимоотношений", - сказал посол.

При этом он отверг точку зрения, что КНР и США находятся в состоянии стратегического соперничества, подчеркнув, что обе страны теперь находятся в уязвимом положении перед COVID-19.

Посол заверил, что Китай предпринимает все усилия для того, чтобы заслужить доверие США, и выступает за усиление двустороннего диалога.

"К счастью, на высшем уровне у нас хорошие отношения между лидерами стран. Но конечно, нам нужно сделать больше на уровнях ниже", - сказал посол.

Он добавил, что развитие Китая не идет за счет США, и что Пекин не хочет "иметь какого-либо дела с внутренней политикой США".

Президент США Дональд Трамп ранее предположил, что Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) могли скрывать важную информацию о коронавирусе, что привело к тому, что страны не сразу правильно оценили масштабы угрозы. США ранее в апреле приостановили финансирование ВОЗ на время проведения расследования о том, эффективно ли функционирует эта международная организация.

Пекин также подвергся резкой критике со стороны законодателей в Вашингтоне и по всей территории США в связи с утверждениями о том, что он преуменьшил первоначальные масштабы вспышки болезни в Китае. Считается, что более раннее предупреждение могло бы помочь другим странам подготовиться лучше.

Почти два десятка законодателей-республиканцев потребовали в понедельник, чтобы администрация президента США Дональда Трампа передала дело против Китая в Международный суд. Несколько частных групп и власти штата Миссури тоже инициировали свои собственные иски против Китая из-за коронавируса.

Китай отклонил критику по поводу своих действий против эпидемии коронавируса, назвав комментарии американских законодателей бесполезными.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]