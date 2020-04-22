Посол КНР призывает США переосмыслить двусторонние отношения в условиях пандемии

Пекину и Вашингтону на фоне угрозы коронавируса COVID-19 необходимо подвергнуть ревизии двусторонние отношения, заявил агентству Bloomberg посол КНР в США Цуй Тянькай.
"По моему мнению, мне следует надеяться на большее, нежели на паузу в напряженности (между КНР и США - ИФ), на действительное серьезное переосмысление самих основ этих важных взаимоотношений", - сказал посол.
При этом он отверг точку зрения, что КНР и США находятся в состоянии стратегического соперничества, подчеркнув, что обе страны теперь находятся в уязвимом положении перед COVID-19.
Посол заверил, что Китай предпринимает все усилия для того, чтобы заслужить доверие США, и выступает за усиление двустороннего диалога.
"К счастью, на высшем уровне у нас хорошие отношения между лидерами стран. Но конечно, нам нужно сделать больше на уровнях ниже", - сказал посол.
Он добавил, что развитие Китая не идет за счет США, и что Пекин не хочет "иметь какого-либо дела с внутренней политикой США".
Президент США Дональд Трамп ранее предположил, что Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) могли скрывать важную информацию о коронавирусе, что привело к тому, что страны не сразу правильно оценили масштабы угрозы. США ранее в апреле приостановили финансирование ВОЗ на время проведения расследования о том, эффективно ли функционирует эта международная организация.
Пекин также подвергся резкой критике со стороны законодателей в Вашингтоне и по всей территории США в связи с утверждениями о том, что он преуменьшил первоначальные масштабы вспышки болезни в Китае. Считается, что более раннее предупреждение могло бы помочь другим странам подготовиться лучше.
Почти два десятка законодателей-республиканцев потребовали в понедельник, чтобы администрация президента США Дональда Трампа передала дело против Китая в Международный суд. Несколько частных групп и власти штата Миссури тоже инициировали свои собственные иски против Китая из-за коронавируса.
Китай отклонил критику по поводу своих действий против эпидемии коронавируса, назвав комментарии американских законодателей бесполезными.
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