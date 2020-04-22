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Это интересно 22.04.2020 13:44

Популярный сиднейский пляж Бонди-бич откроется для пловцов и серфингистов, но не для отдыха на песке

Популярный среди серфингистов сиднейский пляж Бонди-бич откроют для занятий водными видами спорта на следующей неделе, спустя более месяца после закрытия из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в среду австралийские СМИ со ссылкой на местные власти.

"Зона пляжа предоставит безопасный доступ в воду для плавания и занятий серфингом. То есть (пляж будет открыт - ИФ) для физических упражнений в воде", - заявила журналистам мэр восточного пригорода Сиднея Уэверли Паула Масселос.

По ее словам, вход на сиднейский пляж для купания откроется 28 апреля, однако он все еще будет запрещен для тех, кто совершает пробежки, для загорающих и семейного отдыха. Эта мера призвана сохранить социальное дистанцирование.

"Никаких пробежек, прогулок, никаких собраний, нельзя приводить на пляж детей, чтобы они поиграли на песке", - добавила Масселос.

Мэр Уэверли подчеркнула, что в случае, если люди не будут соблюдать эти правила, и открытие пляжа приведет к собраниям большого количества людей, пляж придется снова закрыть.

Другие пляжи Сиднея, в частности Куджи и Марубра, возобновили работу в понедельник 20 апреля.

Бонди-бич и расположенные близ него другие пляжи были закрыты в марте, так как эта зона была признана очагом распространения инфекционного заболевания.

По состоянию на 22 апреля в Австралии с начала вспышки COVID-19 диагностировали 6647 случаев заражения коронавирусом, 74 человека скончались. Между тем, 4920 заболевших выздоровели.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, СИДНЕЙ, ПЛЯЖ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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