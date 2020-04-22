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СНГ 22.04.2020 13:37

Число заражений COVID-19 в Казахстане достигло 2047

Медики в Казахстане выявили 22 новых заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 2047, сообщил в среду республиканский оперативный штаб.

"Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:50 22 апреля в Казахстане. Зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - два, Алматы - 13, Алматинской области - семь", - говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждены 2047 случаев коронавируса, из них в Нур-Султане - 403, Алматы - 693, в Кызылординской области - 151. В Карагандинской области - 101, Акмолинской области - 83, Атырауской области - 82, Жамбылской области - 76, Шымкенте - 103, Восточно-Казахстанской области - 11, Алматинской области - 62, Актюбинской области - 27, Северо-Казахстанской области - 30, Павлодарской области - 37, Мангистауской области - 16, Западно-Казахстанской области - 72, Туркестанской области - 66, Костанайской области - 34.

По данным ведомства, вылечились от коронавирусной инфекции в Казахстане 489 человек, скончались - 19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]