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ТЭК 22.04.2020 12:56

Цена на нефть Urals в Северо-Западной Европе упала вслед за эталоном - до $11,59/барр

Цена на российскую нефть Urals во вторник заметно снизилась вслед за эталоном, пишет ценовое агентство Argus.

Стоимость сорта в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении уменьшилась на $5,92/баррель - до $11,59/барр. (CIF Роттердам). Более низкой цена была 1 апреля, когда составила $10,54/барр. (CIF Роттердам) - это стало минимальным значением с марта 1999 г.

Скидка на Urals в СЗЕ осталась на прежнем уровне: $1,75/барр. (CIF Роттердам) к Североморскому датированному.

Стоимость майских фьючерсов WTI на нью-йоркской бирже Nymex днем ранее, накануне истечения срока действия этих контрактов, стала отрицательной. Доплата за отгрузку майских объемов объясняется отсутствием резервуаров для хранения нефти в Кушинге (шт. Оклахома) - центре ценообразования на рынке WTI.

В Средиземноморье стоимость партий Urals объемом по 80 тыс. т во вторник снизилась на $5,17/барр. - до $12,09/барр. (CIF Аугуста). Это стало минимальным значением с марта 1999 г., когда цена опускалась до $11,74/барр. (CIF Аугуста).

Между тем скидка на такие грузы в Средиземноморье во вторник уменьшилась на $0,75/барр. относительно Североморского датированного, до $1,25/барр. (CIF Аугуста), из-за сокращения предложения майских партий сорта.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]