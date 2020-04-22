Цена на нефть Urals в Северо-Западной Европе упала вслед за эталоном - до $11,59/барр

Цена на российскую нефть Urals во вторник заметно снизилась вслед за эталоном, пишет ценовое агентство Argus.
Стоимость сорта в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении уменьшилась на $5,92/баррель - до $11,59/барр. (CIF Роттердам). Более низкой цена была 1 апреля, когда составила $10,54/барр. (CIF Роттердам) - это стало минимальным значением с марта 1999 г.
Скидка на Urals в СЗЕ осталась на прежнем уровне: $1,75/барр. (CIF Роттердам) к Североморскому датированному.
Стоимость майских фьючерсов WTI на нью-йоркской бирже Nymex днем ранее, накануне истечения срока действия этих контрактов, стала отрицательной. Доплата за отгрузку майских объемов объясняется отсутствием резервуаров для хранения нефти в Кушинге (шт. Оклахома) - центре ценообразования на рынке WTI.
В Средиземноморье стоимость партий Urals объемом по 80 тыс. т во вторник снизилась на $5,17/барр. - до $12,09/барр. (CIF Аугуста). Это стало минимальным значением с марта 1999 г., когда цена опускалась до $11,74/барр. (CIF Аугуста).
Между тем скидка на такие грузы в Средиземноморье во вторник уменьшилась на $0,75/барр. относительно Североморского датированного, до $1,25/барр. (CIF Аугуста), из-за сокращения предложения майских партий сорта.
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