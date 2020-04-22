Суд по делу экс-президента Армении Саргсяна отложен из-за пандемии

Судебное заседание по делу экс-президента Армении Сержа Саргсяна, намеченное на четверг, отложено из-за пандемии коронавируса, написал адвокат бывшего главы государства Амрам Макинян на своей странице в фейсбуке.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в Армении направил ходатайство в суд первой инстанции о переносе назначенного на 23 апреля судебного заседания. Ходатайство удовлетворено", - сообщил адвокат.

15 апреля Апелляционный уголовный суд Армении отказался изменить экс-президенту республики Саргсяну меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщалось, уголовное дело о растрате, фигурантом которого является Саргсян, было направлено в суд 29 января.

Специальная следственная служба Армении заявила, что бывший министр сельского хозяйства страны Серго Карапетян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года растратил 489 млн 160 тыс. драмов (чуть более $1 млн), выделенных для субсидирования поставки дизтоплива фермерам.

По данным следствия, организатором растраты финансовых средств был Саргсян, это было сделано по побуждению главы компании "Флеш" Барсега Бегларяна и при содействии бывшего замминистра сельского хозяйства Самвела Галстяна и начальника одного из управлений министерства Геворка Арутюняна.

Карапетяну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст.179 УК Армении (присвоение или растрата в особо крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет).

Саргсяну, Бегларяну, Галстяну и Арутюняну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст.38-179 УК Армении (соучастие в присвоении или растрате, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой).

Согласно материалам дела, в рамках государственной программы по оказанию содействия фермерам должно было быть поставлено более 17 тыс. литров дизтоплива. Для этого, по указанию Саргсяна, была выбрана компания-поставщик "Флеш", которая предложила более высокую цену на дизтопливо, нежели другая компания-поставщик "Максур".

"Сумма государственной субсидии составила 1 млрд 269 млн 275 тыс. драмов. Но если бы процесс был осуществлен посредством компании "Максур", то сумма составила бы 846 млн 183 тыс 380 драмов. В результате из госбюджета было похищено 489 млн 160 тыс 310 драмов", - отмечалось в сообщении Следственного комитета.

Ранее Генеральная прокуратура Армении отклонила жалобу на решение об аресте имущества Саргсяна.

Ходатайство адвокатов экс-президента о снятии выдвинутых против него обвинений было отклонено, несмотря на конституционные гарантии неприкосновенности.