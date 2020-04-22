В Белоруссии умерли 58 пациентов с коронавирусом, число инфицированных достигло 7281

В Белоруссии, по состоянию на 22 апреля, скончались 58 человек с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в среду.

"Умерли 58 человек (на 21 апреля - 55) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что всего, по данным на среду, зарегистрирован 7281 положительный тест на COVID-19 (на 21 апреля 6723 ).