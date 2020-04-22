Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8443 RUR   0.022 GBR   2.0883 TRY   0.2434

Цена на нефть

20.04   $/bbl WTI 10.01 47.64 Brent 19.33 -6.24

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.04.2020 13:09

В Белоруссии умерли 58 пациентов с коронавирусом, число инфицированных достигло 7281

В Белоруссии, по состоянию на 22 апреля, скончались 58 человек с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в среду.

"Умерли 58 человек (на 21 апреля - 55) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что всего, по данным на среду, зарегистрирован 7281 положительный тест на COVID-19 (на 21 апреля 6723 ).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В белорусской армии выявлен первый случай коронавируса Лукашенко обсуждает с узким кругом лиц политические и военные мероприятия на фоне коронавируса в Белоруссии Свыше 300 медиков заразились коронавирусом в Белоруссии Белорусов, не соблюдающих самоизоляцию, смогут принудительно госпитализировать В Белоруссии умерло восемь человек с коронавирусом, 502 человека находятся на лечении - Минздрав Лукашенко заявляет, что мог бы ввести чрезвычайное положение в Белоруссии из-за коронавируса, но не хочет "играть в эти игры"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]