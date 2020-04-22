Армения срывает переговорный процесс по Карабаху - помощник президента Азербайджана

Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должно носить поэтапный характер, Армения своими заявлениями срывает переговорный процесс, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Накануне глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что для Еревана неприемлемо решение карабахского вопроса, предполагающее территориальные уступки Азербайджану.

«Это заявление главы МИД Армении сводит на нет переговорный процесс по урегулированию конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ. Такие деструктивные заявления из Еревана наносят серьезный удар по переговорному процессу и нарушают переговоры. Это также и проявление неуважения к сопредседателям», - сказал Гаджиев в интервью госагентству «АзерТАДЖ».

По его словам, нагорно-карабахский конфликт должен быть решен поэтапно на основе Хельсинкского Заключительного акта и резолюциях Совбеза ООН. В рамках поэтапного процесса на первом этапе армянские войска должны быть выведены из оккупированных районов Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.

Гаджиев отметил, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил о поэтапном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

«Если Армения такими заявлениями хочет выйти из переговорного процесса, то она должна открыто признать свою позицию. Сопредседатели МГ ОБСЕ, в свою очередь, должны отреагировать на это заявление Армении», - подчеркнул он.

Гаджиев добавил, что позиция Баку по урегулированию конфликта не меняется. «Об этом не раз заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе норм международного права», - сказал он.

А.Азизов