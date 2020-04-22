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Финансы 22.04.2020 13:44

Глобальные денежные переводы упадут на 20% в 2020г - Всемирный банк

Объем средств, пересылаемых на родину трудовыми мигрантами во всем мире, в 2020 году резко снизится, примерно на 20%, из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с ней ограничительными мерами, сообщается в отчете Всемирного банка (ВБ).

Ожидаемое падение будет самым значительным в современной истории. Во многом оно связано с сокращением заработной платы и занятости мигрантов, которые, как правило, более уязвимы к потере рабочих мест во время экономического кризиса в принимающей стране.

ВБ прогнозирует, что денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов упадут на 19,7% - до $445 млрд.

Исследования показывают, что денежные переводы уменьшают бедность в таких государствах, улучшают рацион питания, повышают расходы на образование и сокращают использование детского труда в неблагополучных домохозяйствах.

"Денежные переводы являются жизненно важным источником дохода для развивающихся стран, - отмечается в отчете банка. - Продолжающийся экономический спад, вызванный COVID-19, серьезно сказывается на возможностях отправлять деньги домой".

В связи с этим еще более необходимо сократить время восстановления развитых экономик после кризиса, отметил президент группы ВБ Дэвид Малпасс. "Денежные переводы помогают семьям оплачивать еду, медицинское обслуживание и основные нужды", - сказал он.

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Тэги: МИР, МИГРАНТЫ, ЕРЕВОДЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]