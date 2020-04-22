Глобальные денежные переводы упадут на 20% в 2020г - Всемирный банк

Объем средств, пересылаемых на родину трудовыми мигрантами во всем мире, в 2020 году резко снизится, примерно на 20%, из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с ней ограничительными мерами, сообщается в отчете Всемирного банка (ВБ).
Ожидаемое падение будет самым значительным в современной истории. Во многом оно связано с сокращением заработной платы и занятости мигрантов, которые, как правило, более уязвимы к потере рабочих мест во время экономического кризиса в принимающей стране.
ВБ прогнозирует, что денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов упадут на 19,7% - до $445 млрд.
Исследования показывают, что денежные переводы уменьшают бедность в таких государствах, улучшают рацион питания, повышают расходы на образование и сокращают использование детского труда в неблагополучных домохозяйствах.
"Денежные переводы являются жизненно важным источником дохода для развивающихся стран, - отмечается в отчете банка. - Продолжающийся экономический спад, вызванный COVID-19, серьезно сказывается на возможностях отправлять деньги домой".
В связи с этим еще более необходимо сократить время восстановления развитых экономик после кризиса, отметил президент группы ВБ Дэвид Малпасс. "Денежные переводы помогают семьям оплачивать еду, медицинское обслуживание и основные нужды", - сказал он.
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