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Дальнее зарубежье 22.04.2020 14:04

Близ Лилля на севере Франции третью ночь подряд продолжаются беспорядки

Третью ночь подряд не утихали беспорядки в районе французского города Лилля (департамент Нор), сообщает в среду французский телеканал BFMTV.

По его данным, участники беспорядков поджигали автомобили и мусорные баки, также произошли столкновения с полицией.

Телеканал сообщает о поджогах, в частности, в коммунах Рубе, Туркуэн и Роншен - в течение ночи полиция и пожарные неоднократно выезжали на места инцидентов.

В Туркуэне местные жители на протяжении нескольких часов провоцировали полицейских.

Столкновения с сотрудниками полиции произошли и в Рубе вспыхнули стычки, один человек арестован.

Всего в ночь на среду арестованы девять нарушителей правопорядка.

Телеканал отмечает, что беспорядки могут быть связаны с аварией, происшедшей в ночь на 18 апреля, когда мотоциклист врезался в открытую дверь полицейской машины. Пострадавшего госпитализировали, а полиция начала расследование происшествия.

В то же время сотрудники полиции департамента Нор отмечают, что беспорядки вызваны введением 17 марта режима изоляции из-за распространения коронавируса COVID-19. За его соблюдением строго следит полиция.

Накануне директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил на брифинге в Париже, что количество летальных исходов среди заразившихся COVID-19 достигло в стране 20796.

В целом по стране с начала эпидемии выявлено 117324 случая заражения коронавирусом.

За время эпидемии более 39 тыс. пациентов вылечились и выписались из больниц.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛИЛЛ, БЕСПОРЯДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]