Международные компании пожертвовали Йемену десятки тысяч тестов на выявление коронавируса

Группа международных компаний и ассоциация йеменских торговых палат направляет несколько десятков тысяч наборов для анализа на наличие коронавируса COVID-19 в Йемен, здравоохранение которого находится в кризисном состоянии из-за многолетнего конфликта, сообщило в среду издание "Дейли стар".
"Инфраструктура здравоохранения Йемена не сможет справиться с напряжением, вызванным COVID-19. Мы все опасаемся, что результат этого выразится в массовой гибели людей", - заявил председатель Международной инициативы по Йемену против COVID-19 Набиль Хайель Саид Анам.
"Дейли стар" напоминает, что этот проект был создан международным конгломератом Hayel Saeed Anam & Co., компаниями Tetra Pak и Unilever при поддержке Всемирного банка.
Согласно заявлению Международной инициативы, первая партия грузов в 34 т прибудет в Йемен на следующей неделе и будет включать в себя, в частности, 49 тыс. наборов для взятия образцов, 20 тыс. экспресс-тестов, оборудование для проведения еще 85 тыс. тестов и т.д.
Также идет совместная с ООН работа по распределению в Йемене прочих пожертвованных медицинских грузов, включая 225 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и более чем 500 тыс. масок.
В данный момент, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Йемен самостоятельно может протестировать на наличие COVID-19 лишь несколько тысяч человек, причем эти тесты были получены от ВОЗ. Лишь половина медицинских учреждений Йемена функционирует, и стране не хватает ИВЛ и защитной спецодежды.
Пока в Йемене был диагностирован лишь один случай COVID-19 - 10 апреля, однако в ООН предупреждают, что в случае распространения вируса в стране с населением, страдающим хроническим недоеданием, последствия могут быть катастрофическими.
"Дейли стар" напоминает, что примерно 80% населения Йемена - 24 млн человек - нуждаются в гуманитарной помощи.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.
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