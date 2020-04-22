В Германии впервые разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса

Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

"Разрешение - это результат внимательной оценки потенциального риска и пользы кандидата на тестирование", - сказано в сообщении.

Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.