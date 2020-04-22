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Дальнее зарубежье 22.04.2020 14:30

В Германии впервые разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса

Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

"Разрешение - это результат внимательной оценки потенциального риска и пользы кандидата на тестирование", - сказано в сообщении.

Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВИРУС, ВАКЦИНА, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]