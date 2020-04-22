Пассажироперевозки в Азербайджане из-за COVID-19 в I квартале сократились на 4,4%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в I-ом квартале 2020 года составил 440,6 млн человек, что на 4,4% меньше показателя января-марта 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 77 тыс. человек (рост на 50,1%), морским транспортом – 4,9 тыс. человек (рост на 25,6%), воздушным транспортом – 437,2 тыс. человек (спад на 8,5%), метро – 50 млн 900 тыс. человек (спад на 5,4%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-марте 2020 года перевезено 388,254 млн пассажиров (спад на 3,9%). При этом автобусами в указанный период перевезено 373,749 млн пассажиров (спад на 3,6%), такси – 14,504 млн человек (спад на 10,5%).
Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, Азербайджан со второй половины марта приостановил осуществление авиарейсов. Кроме этого, в марте приостановлены перевозки по метро, автобусами в регионы страны, существенно ограничены перевозки пассажиров по железной дороге.
Б.Рустамбеков
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