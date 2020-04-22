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ТЭК 22.04.2020 14:29

Оценивать ситуацию с ценами на нефть нужно в более длинной перспективе - Песков

В Кремле предлагают дождаться первых итогов реализации договоренностей участников сделки ОПЕК ++, прежде чем говорить о каких-то новых шагах по стабилизации энергетического рынка, в частности, о создании в РФ дополнительных нефтехранилищ.

На вопрос журналистов, стоит ли создавать дополнительные нефтехранилища в РФ, учитывая снижение цен на нефть, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Сначала надо проанализировать первое время после того, как заработает сделка ОПЕК++".

"Динамика с ценами на нефть отрицательная, момент нелегкий, но оценивать нужно не по одному дню и даже не по одной неделе, а в более длинной перспективе. Сейчас нужно просто подождать", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, НЕФТЬ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]