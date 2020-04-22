Оценивать ситуацию с ценами на нефть нужно в более длинной перспективе - Песков

В Кремле предлагают дождаться первых итогов реализации договоренностей участников сделки ОПЕК ++, прежде чем говорить о каких-то новых шагах по стабилизации энергетического рынка, в частности, о создании в РФ дополнительных нефтехранилищ.

На вопрос журналистов, стоит ли создавать дополнительные нефтехранилища в РФ, учитывая снижение цен на нефть, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Сначала надо проанализировать первое время после того, как заработает сделка ОПЕК++".

"Динамика с ценами на нефть отрицательная, момент нелегкий, но оценивать нужно не по одному дню и даже не по одной неделе, а в более длинной перспективе. Сейчас нужно просто подождать", - сказал Песков.