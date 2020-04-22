В Кремле против бездоказательных обвинений о происхождении коронавируса с намеками на Китай - Песков

В Кремле считают недопустимым оперировать бездоказательными обвинениями в искусственном происхождении коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.
В ходе общения с журналистами в среду он прокомментировал сообщения иностранной прессы об искусственном происхождении коронавируса: в публикациях этих изданий содержатся намеки на Китай.
"Сейчас каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляются два представителя или эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса. И те, и другие говорят абсолютно бездоказательно, и, скорее всего, пока просто мы не обладаем достаточным количеством информации, чтобы делать какие-то заключения. В условиях дефицита научно обоснованной информации оперировать бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным", - сказал Песков.
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