В Кремле против бездоказательных обвинений о происхождении коронавируса с намеками на Китай - Песков

В Кремле считают недопустимым оперировать бездоказательными обвинениями в искусственном происхождении коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

В ходе общения с журналистами в среду он прокомментировал сообщения иностранной прессы об искусственном происхождении коронавируса: в публикациях этих изданий содержатся намеки на Китай.

"Сейчас каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляются два представителя или эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса. И те, и другие говорят абсолютно бездоказательно, и, скорее всего, пока просто мы не обладаем достаточным количеством информации, чтобы делать какие-то заключения. В условиях дефицита научно обоснованной информации оперировать бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным", - сказал Песков.