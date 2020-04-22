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ТЭК 22.04.2020 19:14

Orlen Lietuva завершила ремонт НПЗ, но ожидает падения экспорта нефтепродуктов

Литовская компания Orlen Lietuva, контролируемая крупнейшим польским нефтяным концерном Orlen, завершила ремонт принадлежащего ей нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяе и возобновляет его работу, сообщила компания.

"Мажейкяйский НПЗ с 26 марта был на ремонте. Нефтеперерабатывающее предприятие работало на минимальной мощности, загрузка сократилась на 50%", - отметили в Orlen Lietuva.

При этом экспорт нефтепродуктов уменьшился как в связи с ремонтными работами на заводе, так и с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

"Чтобы обеспечивать рынки стран Балтии и Украины, предприятие перед началом ремонта создало запасы продуктов. Тем не менее, экспорт бензина в Латвию и Эстонию в апреле сократится примерно на 30%, дизельного топлива - на 20%. Экспорт авиационного горючего почти не ведется из-за ограничений на полеты из аэропортов Балтийских стран", - отмечает компания.

В прошлом году Orlen Lietuva переработала 9,515 млн тонн нефти - на 2% меньше, чем в 2018 году.

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Тэги: ЛИТВА, НПЗ, ЭКСПОРТ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]