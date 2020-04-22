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СНГ 22.04.2020 18:36

США готовы помочь России в борьбе с коронавирусом

США готовы при необходимости предоставить России помощь для борьбы с коронавирусом, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан.

"Обе страны предоставляли друг другу гуманитарную помощь в прошлом, и подтвердили готовность делать это в будущем", - сказал Салливан в среду журналистам.

"Президент Трамп обозначил, что если есть медицинское оборудование или помощь, которую США может предоставить России... Это будет соответствовать нашей позиции по оказанию помощи по всему миру", - добавил дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]