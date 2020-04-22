США готовы помочь России в борьбе с коронавирусом

США готовы при необходимости предоставить России помощь для борьбы с коронавирусом, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан.

"Обе страны предоставляли друг другу гуманитарную помощь в прошлом, и подтвердили готовность делать это в будущем", - сказал Салливан в среду журналистам.

"Президент Трамп обозначил, что если есть медицинское оборудование или помощь, которую США может предоставить России... Это будет соответствовать нашей позиции по оказанию помощи по всему миру", - добавил дипломат.