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Регион 22.04.2020 17:18

Главы МИД Турции, России, Ирана обсудили ситуацию с коронавирусом в Сирии

На встрече глав МИД Турции, РФ и Ирана в астанинском формате по Сирии, впервые прошедшей в формате телеконференции, шла речь о ситуации с коронавирусом в Сирии, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Обсуждали борьбу против COVID-19 в контексте Сирии", - написал он в Twitter.

Он добавил, что также речь шла о развитии событий применительно к сирийской провинции Идлиб и территориям на восточном берегу Евфрата, о политическом процессе в стране и гуманитарной ситуации, а также о возвращении беженцев домой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]