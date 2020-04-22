Главы МИД Турции, России, Ирана обсудили ситуацию с коронавирусом в Сирии

На встрече глав МИД Турции, РФ и Ирана в астанинском формате по Сирии, впервые прошедшей в формате телеконференции, шла речь о ситуации с коронавирусом в Сирии, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Обсуждали борьбу против COVID-19 в контексте Сирии", - написал он в Twitter.
Он добавил, что также речь шла о развитии событий применительно к сирийской провинции Идлиб и территориям на восточном берегу Евфрата, о политическом процессе в стране и гуманитарной ситуации, а также о возвращении беженцев домой.
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