Кандидат в председатели ХДС Мерц рассказал, как болел коронавирусом

Кандидат в председатели ХДС Фридрих Мерц рассказал, что переболел коронавирусом дома, госпитализация не потребовалась.

"У меня были легкие и средние симптомы, похожие на грипп. Была боль в горле, температуры не было, и в больницу ложиться мне не пришлось", - сказал Мерц в среду, выступая на онлайн-конференции Союза иностранной прессы ФРГ.

Проблем с дыханием, отметил политик, у него также не было. Он сообщил, что регулярно занимается спортом, и в общей сложности симптомы присутствовали чуть больше недели.

По словам Мерца, коронавирусом его заразил журналист, через пять дней после встречи он позвонил и сообщил о позитивном тесте на вирус. Мерц постарался вспомнить, с кем встречался после этого - в общей сложности это было 80 человек.

"Насколько я знаю, я никого не заразил", - сказал он.

На предстоящем в декабре съезде ХДС 1001 делегат партии должен будет определить преемника Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее заявила о намерении оставить эту должность.

В числе кандидатов на пост - премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, экс-председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц и представитель фракции ХДС по международным делам Норберт Рёттген.

В связи с распространением коронавируса по-прежнему не ясно, состоится ли декабрьский съезд, но по словам Крамп-Карренбауэр подготовка к нему идет.

До Крамп-Карренбауэр ХДС возглавляла канцлер Ангела Меркель.