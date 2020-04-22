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Дальнее зарубежье 22.04.2020 17:49

Кандидат в председатели ХДС Мерц рассказал, как болел коронавирусом

Кандидат в председатели ХДС Фридрих Мерц рассказал, что переболел коронавирусом дома, госпитализация не потребовалась.

"У меня были легкие и средние симптомы, похожие на грипп. Была боль в горле, температуры не было, и в больницу ложиться мне не пришлось", - сказал Мерц в среду, выступая на онлайн-конференции Союза иностранной прессы ФРГ.

Проблем с дыханием, отметил политик, у него также не было. Он сообщил, что регулярно занимается спортом, и в общей сложности симптомы присутствовали чуть больше недели.

По словам Мерца, коронавирусом его заразил журналист, через пять дней после встречи он позвонил и сообщил о позитивном тесте на вирус. Мерц постарался вспомнить, с кем встречался после этого - в общей сложности это было 80 человек.

"Насколько я знаю, я никого не заразил", - сказал он.

На предстоящем в декабре съезде ХДС 1001 делегат партии должен будет определить преемника Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее заявила о намерении оставить эту должность.

В числе кандидатов на пост - премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, экс-председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц и представитель фракции ХДС по международным делам Норберт Рёттген.

В связи с распространением коронавируса по-прежнему не ясно, состоится ли декабрьский съезд, но по словам Крамп-Карренбауэр подготовка к нему идет.

До Крамп-Карренбауэр ХДС возглавляла канцлер Ангела Меркель.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ХДС, ЧИНОВНИК, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]