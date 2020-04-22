Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что власть будет заниматься кадровыми перестановками в кабинете министров, пока в стране не будет "идеального правительства".

"У нас нет неприкосновенных. И это касается и правительства. После этих слов снова кто-то их украинцев скажет, что правительство - это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить", - сказал глава государства в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина".

"Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, будут влиять, буду делать всё, чтобы того или иного министра мы меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте", - подчеркнул Зеленский.