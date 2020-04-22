Вице-президент Еврокомиссии подтвердил выделение Минску 60 млн евро, планирует позже приехать в республику

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель подтвердил готовность предоставить Белоруссии 60 млн евро и сообщил о намерении позже посетить Минск.

"В рамках глобального ответа ЕС на вспышку коронавируса был создан пакет поддержки для шести стран Восточного партнерства на общую сумму 80 млн евро для неотложных потребностей в секторе здравоохранения и 883 млн евро для краткосрочных потребностей в социально-экономической сфере. Из этой поддержки Беларусь получит более 60 млн евро", - говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора Борреля с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.