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СНГ 22.04.2020 18:16

Вице-президент Еврокомиссии подтвердил выделение Минску 60 млн евро, планирует позже приехать в республику

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель подтвердил готовность предоставить Белоруссии 60 млн евро и сообщил о намерении позже посетить Минск.

"В рамках глобального ответа ЕС на вспышку коронавируса был создан пакет поддержки для шести стран Восточного партнерства на общую сумму 80 млн евро для неотложных потребностей в секторе здравоохранения и 883 млн евро для краткосрочных потребностей в социально-экономической сфере. Из этой поддержки Беларусь получит более 60 млн евро", - говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора Борреля с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, КОРОНАВИРУС, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]