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ТЭК 22.04.2020 18:48

Снижение энергопотребления в РФ с начала режима "самоизоляции" составило 4% - Новак

Потребление электроэнергии с начала самоизоляции в России сократилось примерно на 4%, сообщил на встрече с лидерами фракций Госдумы министр энергетики РФ Александр Новак.

"В среднем по России снижение энергопотребления в период с 30 марта по 20 апреля составило примерно 4%", - сказал министр.

Он отметил, что ситуация по разным регионам отличается. "Есть регионы, в которых до 10% идет снижение, например, Поволжье. В Москве и Московской области - где-то порядка минус 7% потребление электроэнергии. На Дальнем Востоке мы, наоборот, отмечаем прирост энергопотребления", - отметил министр.

По его словам, наибольший процент снижения потребления у машиностроителей - порядка 14,5%, у железных дорог - порядка 6,5%, металлургии - 3,4%. В отраслях малого и среднего бизнеса снижение потребления "значительное", сказал чиновник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ПОТРЕБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]