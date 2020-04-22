Потребление электроэнергии с начала самоизоляции в России сократилось примерно на 4%, сообщил на встрече с лидерами фракций Госдумы министр энергетики РФ Александр Новак.

"В среднем по России снижение энергопотребления в период с 30 марта по 20 апреля составило примерно 4%", - сказал министр.

Он отметил, что ситуация по разным регионам отличается. "Есть регионы, в которых до 10% идет снижение, например, Поволжье. В Москве и Московской области - где-то порядка минус 7% потребление электроэнергии. На Дальнем Востоке мы, наоборот, отмечаем прирост энергопотребления", - отметил министр.

По его словам, наибольший процент снижения потребления у машиностроителей - порядка 14,5%, у железных дорог - порядка 6,5%, металлургии - 3,4%. В отраслях малого и среднего бизнеса снижение потребления "значительное", сказал чиновник.