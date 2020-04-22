В Украине запустили цифровые паспорта

Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым аналогам паспортов в приложении "Дия", сообщил в ходе онлайн-трансляции президент Владимир Зеленский.
"Мы одни из первых, кто реализовал цифровые паспорта, и точно первые, кто предоставил им те же права, которые имеются для пластиковых и бумажных документов", - сказал он.
По словам президента, цифровой паспорт можно будет использовать во всех сферах жизни украинцев.
"По завершению карантина цифровой паспорт станет неотъемлемой частью жизни более чем для 19,5 млн граждан Украины, у которых сегодня есть ID-карта или биометрический паспорт гражданина", - подчеркнул Зеленский.
В Минцифры подчеркнули, что при помощи цифровых паспортов украинцам будут доступны путешествия поездом и самолетом, почтовые услуги, банковские операции, подтверждение возраста, медицинские и гостиничные услуги, подтверждение лица в правоохранительных органах, пользование библиотеками, услугами связи, получение госуслуг в центрах их предоставления и на портале "Дия", вход в админздания и получение денег при возвращении товара.
Как отметил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, реализованная в системе "Дия" система безопасности - современная и полностью безопасная.
"Наши партнеры - компания EPAM - помогли нам разработать систему проверки документов при помощи QR-кода. И сегодня это наиболее безопасный способ проверки паспорта", - сказал он.
По словам Федорова, каждый украинец, использующий приложение, может удостовериться в действительности документа другого человека, использующего приложение.
Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк в ходе презентации сообщил, что заграничный паспорт уже оформили почти 16 млн граждан Украины, id-карточку - почти 4 млн. Он также отметил, что, используя id-карточку, уже можно путешествовать в Грузию и Турцию, на очереди - еще две страны.
По словам Соколюка, в тестировании цифровых паспортов принимали участие 29,5 тыс. украинцев.
Как сообщалось, 15 апреля Кабинет министров Украины одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия", подтвердив их статус цифрового аналога бумажных документов.
3 апреля Минцифры начало тестировать в мобильном приложении "Дия" ID-карточки и биометрические заграничные паспорта.
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